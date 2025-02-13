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Неблагоприятная погода прогнозируется в регионах Сибири и Дальнего Востока

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Сильный снег и ветер, а также метель и гололедица прогнозируются в регионах юга западной Сибири и соседних областях; опасный сильный ветер с порывами до 40 м/с прогнозируется на Камчатке, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень неблагоприятная погода на юге западной Сибири - в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях. Там циркуляция очень бурно, очень быстро меняется. Там теплая погода, но проходят фронтальные разделы", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что это приводит к тому, что в Кемеровской области прогнозируются сильный снег, метель, ветер до 22 м/с и "сильная гололедица".

В Алтайском крае ожидается сильный снег, метель, ветер до 28 м/с.

В республике Алтай пройдут снег, метель, в горах ветер до 24 м/с. В Хакасии сильный снег, ветер до 24 м/с, метель.

В южных районах Красноярского края ожидаются сильный снег, метель, ветер до 18 м/с. Также в горах Красноярского края сохраняется повышенная лавинная опасность.

Сильный ветер прогнозируется в регионах Дальнего Востока в четверг и пятницу. "На Курильских островах будет усиливаться ветер до 32 м/с. А на Камчатке ветер будет усиливаться до 24 - 30 м/с, а на юго-западном побережье Камчатки - до 40 м/с", - сказал Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Дальний Восток Сибирь погода
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