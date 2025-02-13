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В РФ оценили потери ВСУ на курском направлении за время боев более чем в 60 тыс. человек

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Потери украинских войск на курском направлении за минувшие сутки составили более 270 военнослужащих, всего за время боевых действий противник потерял там свыше 60 210 человек, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортёра, 13 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, три миномёта, зенитный ракетный пушечный комплекс, станция РЭБ, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

Всего за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла более 60 210 военнослужащих, говорится в сводке.

Минобороны РФ ВСУ
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