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Сведения о пользовании жильем в долевой собственности будут вносить в ЕГРН

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Сведения о порядке пользования имуществом в долевой собственности будут вноситься в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), заявил на совещании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительством подготовлен целый ряд изменений в действующее регулирование. В первую очередь, поправки коснутся интересов людей, которые имеют имущество, находящееся в долевой собственности, будь это дом, квартиры, другие объекты. Сведения о таком порядке использования теперь станут обязательно включать в Единый государственный реестр недвижимости", - сказал он.

Он уточнил, что если собственники не могут прийти к согласию, данные могут внести в ЕГРН по решению суда. Это поможет в решении жилищных споров, считает премьер-министр.

Также вводится регистрация договоров безвозмездного пользования объектами недвижимости, если они заключаются на длительный срок более одного года. Это позволит покупателям жилья вовремя узнать о том, кто проживает в квартире или доме.

Кроме того, уточняются права наследников по завещанию. В ЕГРН будет указываться предоставление завещателем третьему лицу права пользования жилым помещением.

Михаил Мишустин Правительство ЕГРН
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