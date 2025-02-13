Топ-менеджер арестован за хищение 400 млн рублей при строительстве объектов для Минобороны

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Замгендиректора предприятия "Главное управление специального строительства" Астемир Абаев арестован по обвинению в хищении свыше 400 млн рублей при строительстве объектов Минобороны в Дагестане, сообщили в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР.

Дело возбуждено в отношении Абаева и сотрудников ФГУП "Главное военно-строительное управление №4. Фигуранты "обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК)".

По версии следствия, Минобороны для выполнения гособоронаказа в 2019-2020 годах заключило с ФГУП "ГВСУ № 4" контракты на строительство объектов в Дагестане на общую сумму более 800 млн рублей.

"В 2020-2021 годах Абаев, являясь руководителем обособленного подразделения "Каспий" ФГУП "ГВСУ №4", действуя группой лиц по предварительному сговору с подчиненными, похитил более 400 млн рублей путем завышения цен на сырье и материалы при исполнении контрактов, причинив государству ущерб в особо крупном размере", - сообщило ГВСУ.

Абаеву предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере.