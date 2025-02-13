Участие Европы в украинском урегулировании в ходе беседы Путина и Трампа не обсуждалось

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Участие европейцев в переговорах по украинскому урегулированию не обсуждалось в ходе разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Это никак не обсуждалось. И европейские дела никак не затрагивались во вчерашней беседе", - сказал Песков в интервью Первому каналу.

Он заметил, что европейцам здесь "нужно будет беседовать с Вашингтоном, чтобы как-то застолбить свое место". "Потому что мы, конечно, понимаем, что главным нашим визави в данном процессе является Вашингтон", - сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью отметила, что Европа, как и Украина, должна участвовать в возможных переговорах о мире, а телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина - это лишь начало процесса,

"Ничего об Украине без Украины. Любой справедливый и надежный мир должен быть достигнут с участием Украины за столом переговоров. Безопасность Украины – это также безопасность Европейского союза. Украина и Европа должны быть за столом переговоров при уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказала она на брифинге.





