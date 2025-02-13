Аэропорт Сочи временно не принимает самолеты

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены на работу Международного аэропорта Сочи, сообщается в телеграмм-канале Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 18:31 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы",- говорится в сообщении.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, отмечается в сообщении Росавиации.

Сочи в настоящее время является единственным работающим аэропортом Краснодарского края: с февраля 2022 года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также аэропорты в некоторых других регионах юга России. Вместе с аэропортами Краснодара и Анапы аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".

По итогам прошлого года аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% до 13,726 млн человек.