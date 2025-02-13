Аэропорт Сочи возобновил прием и отправление рейсов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Ограничения полетов в международном аэропорту Сочи сняты, сообщает Росавиация в четверг.

"В аэропорту Сочи в 20:07 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов ", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в период действия ограничений на запасных аэродромах приземлились девять самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.

Ранее сообщалось, что в четверг с 18:31 для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Сочи вводились временные ограничения на прилет и вылет самолетов.

Сочи является единственным работающим аэропортом Краснодарского края: с февраля 2022 года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также аэропорты в некоторых других регионах юга России. Вместе с аэропортами Краснодара и Анапы аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".

По итогам прошлого года аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% до 13,726 млн человек.