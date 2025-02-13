Четыре человека погибли в ДТП с участием трех автомобилей на Кубани

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Столкновение трех легковых автомобилей на автодороге "Тимашевск - Кореновск" в Краснодарском крае унесло жизни четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Около 19:00 на автодороге "Тимашевск - Кореновск" ВАЗ-2114 столкнулся с попутным ВАЗ-2114. После удара автомобиль виновника аварии выехал на встречную полосу, где врезался в легковую KIA, говорится в сообщении.

Отмечается, что в ДТП погибли водитель иномарки, водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ.