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Глава МИД РФ в понедельник проведет переговоры с сербским коллегой

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 февраля проведет переговоры с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем, сообщила на брифинге в пятницу официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, в ходе встречи планируется провести "углубленный обмен мнениями по российско-сербским отношениям, взаимодействию, ситуации в Косово и в целом на Балканах". Также министры обменяются мнениями по широкому спектру международных тем, сообщила официальный представитель МИД РФ.

Также в понедельник Лавров примет участие в церемонии награждения ведомственными наградами представителей региональных властей, общественных деятелей, руководителей региональных органов МИД России, которые внесли вклад в проведение российского председательства в БРИКС, добавила Захарова.

19 февраля состоится встреча Лаврова в формате "правительственного часа" в Госдуме, на ней планируется провести "сверку часов" по основным вопросам международной повестки, обсудить решение задач по отстаиванию интересов России на мировой арене и укреплению партнерских отношений с государствами мирового большинства, защите соотечественников, проживающих за рубежом, сказала она.

МИД РФ Сергей Лавров Мария Захарова Сербия
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