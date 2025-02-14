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Лавров возглавит делегацию России на встрече глав МИД G20 в Йоханнесбурге

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на встрече министров иностранных дел стран G20 на следующей неделе в ЮАР, сообщила представитель министерства Мария Захарова.

"Стартовая встреча руководителей внешнеполитических ведомств "группы двадцати" в рамках дебютного председательства наших друзей и единомышленников из ЮАР готовится, и в текущем году она состоится в Йоханнесбурге, ЮАР, в период с 20 по 21 февраля, - сказала она на брифинге. - Российскую делегацию планирует возглавить министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров".

"Будут рассмотрены актуальные вопросы целостности, эффективного функционирования мирохозяйственной системы", - отметила Захарова.

Она отметила, что "в выступлениях главы российского внешнеполитического ведомства будет дан развернутый анализ международной ситуации с акцентом на первопричины наблюдающихся до сих пор критичных конфликтных событий, будут обозначены конкретные шаги по преодолению деструктивных явлений".

"Российская сторона подтвердит курс на сохранение центральной роли ООН в международных, мировых делах. Также вновь будет подчеркнута необходимость соблюдения принципов устава ООН в их полноте и взаимосвязи. Также будет подчеркнута безальтернативность уважительность межгосударственного сотрудничества, обеспечения неделимой равной безопасности для всех", - заявила представитель МИД.

По словам Захаровой, "также предполагается в очередной раз призвать к поддержанию открытого характера мировой экономики, отказу от торговых войн, нелегитимных, незаконных санкций, других проявлений недобросовестной конкуренции".

"Также, как это обычно бывает, "на полях" министерской "двадцатки" запланирован ряд контактов министра иностранных дел России с коллегами", - сообщила она.

Йоханнесбург G20 МИД Мария Захарова Сергей Лавров ЮАР
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