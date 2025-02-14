Самолет выкатился за пределы ВПП в Перми

Городской аэропорт временно закрыт из-за инцидента

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Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт Перми временно не отправляет и не принимает рейсы из-за инцидента с самолетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается в телеграм-канале авиаузла в пятницу.

"Аэропорт Пермь (Большое Савино) временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Сегодня в 14:30 (12:30 по Москве - ИФ) самолет государственной авиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на запасные аэродромы отправлены два рейса: 1202 - в Екатеринбург, 573 - в Ижевск.

Об открытии аэропорта будет сообщено дополнительно.