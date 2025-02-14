МИД РФ отверг обвинения в нарушении воздушного пространства Молдавии российскими БПЛА

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Заявления властей Молдавии о нарушении воздушного пространства страны российскими беспилотниками голословны, Россия уважает суверенитет этой страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы решительно отвергаем подобные обвинения, потому что считаем их голословными. Боевые беспилотники применяются Вооруженными силами России против военных целей и связанных с ними объектов инфраструктуры Украины", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

По ее словам, обнаружение обломков беспилотников в Молдавии может иметь два объяснения: они могли быть подобраны на линии боевого соприкосновения и подброшены на молдавскую территорию, то есть речь может идти о провокации Киева, либо фрагменты могли упасть в Молдавии в результате "неизбирательного применения украинских систем ПВО и РЭБ против российских беспилотников, наносивших удары по военным объектам Украины".

"Вновь хотели бы подтвердить, что российская сторона уважает суверенитет Республики Молдова, безопасность ее граждан, что наш посол регулярно доносит до властей этой страны", - сказала Захарова.

Она также назвала дискриминацией тот факт, что российский посол в Молдавии уже несколько месяцев не может вручить оригиналы верительных грамот. Москва рассчитывает, что Кишинев пересмотрит это решение "в духе принципа дипломатической взаимности".