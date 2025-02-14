Поиск

МИД РФ отверг обвинения в нарушении воздушного пространства Молдавии российскими БПЛА

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Заявления властей Молдавии о нарушении воздушного пространства страны российскими беспилотниками голословны, Россия уважает суверенитет этой страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы решительно отвергаем подобные обвинения, потому что считаем их голословными. Боевые беспилотники применяются Вооруженными силами России против военных целей и связанных с ними объектов инфраструктуры Украины", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

По ее словам, обнаружение обломков беспилотников в Молдавии может иметь два объяснения: они могли быть подобраны на линии боевого соприкосновения и подброшены на молдавскую территорию, то есть речь может идти о провокации Киева, либо фрагменты могли упасть в Молдавии в результате "неизбирательного применения украинских систем ПВО и РЭБ против российских беспилотников, наносивших удары по военным объектам Украины".

"Вновь хотели бы подтвердить, что российская сторона уважает суверенитет Республики Молдова, безопасность ее граждан, что наш посол регулярно доносит до властей этой страны", - сказала Захарова.

Она также назвала дискриминацией тот факт, что российский посол в Молдавии уже несколько месяцев не может вручить оригиналы верительных грамот. Москва рассчитывает, что Кишинев пересмотрит это решение "в духе принципа дипломатической взаимности".

МИД РФ Мария Захарова Молдавия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Захарова сообщила об обсуждении с Дамаском военного присутствия РФ в Сирии

Захарова сообщила об обсуждении с Дамаском военного присутствия РФ в Сирии

Самолет выкатился за пределы ВПП в Перми

Самолет выкатился за пределы ВПП в Перми

ЦБ РФ назвал рынок труда жестким, но отметил снижение спроса на кадры

Инфляция в России

Банк России повысил прогноз по инфляции на 2025 год с 4,5-5% до 7-8%

Больше четверти всех долгов россиян приходится на кредиты

Больше четверти всех долгов россиян приходится на кредиты

Путин поручил усовершенствовать механизм поиска пропавших без вести бойцов СВО

В руководстве ВТБ видят больше интриги в прогнозе ЦБ по инфляции, чем в решении по ставке

Военная операция на Украине

На Запорожской электростанции выявили критические повреждения после атаки ВСУ

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о 50 сбитых дронах ВСУ за ночь

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2172 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5857 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ30 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России47 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе339 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });