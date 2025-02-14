Паром в Севастополе возобновляет работу
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Севастополе после перерыва возобновляется работа парома, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в пятницу.
"Паром "Адмирал Истомин" возобновляет работу на линии "Артиллерийская бухта - Северная" с 16:30 от Северной", - говорится в сообщении.
Приостановка продлилась более часа, о ее причинах не сообщается.
Ранее в этот день в Севастополе примерно на полчаса останавливали движение пассажирского морского транспорта.