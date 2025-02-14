Назначены новые руководители ЦНИИмаш и НПО им. Лавочкина

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Василий Титов возглавил головной институт "Роскосмоса" АО "ЦНИИмаш", руководителем предприятия-производителя космических аппаратов и межпланетных станций АО "НПО им. Лавочкина" назначен Олег Кем, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"В связи с завершением контракта покинул пост действующий руководитель АО "ЦНИИмаш" Сергей Коблов. Исполняющим обязанности директора назначен один из его заместителей – Василий Титов", - заявили в госкорпорации.

"Совет директоров НПО Лавочкина вместо действующего гендиректора Дмитрия Яременко назначил исполняющим обязанности генерального директора его заместителя Олега Кема, который ранее более 10 лет работал в госкорпорации, курировал создание автоматических космических комплексов", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что с новыми руководителями этих предприятий подписаны краткосрочные контракты.