Рынок бумажных книг в РФ в 2024 году вырос на 7%, цифровых - на 30%

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Продажи бумажных книг в России (без учета учебной литературы) в прошлом году выросли на 1% в натуральном и на 7% в рублевом выражении, рост продаж цифровых книг составил 30%, сообщил генеральный директор издательства "Эксмо" (входит в крупнейший в России издательский холдинг "Эксмо-АСТ") Евгений Капьев.

"По 2024 году, если говорить про продажи в экземплярах, то мы увидели рост около 1%. Это с одной стороны, можно сказать, что показатель не очень хороший, но с другой, в любом случае это рост, это не падение. Если говорить про рубли, то, по нашим оценкам, коммерческий рынок бумажных книг (без учебной литературы) вырос на 7%", - сказал Капьев на пресс-конференции, посвященной итогам книжного рынка за 2024 год.

Согласно представленной им презентации, в 2024 году в России было продано 233 млн книг на 98 млрд руб. против 231 млн книг и 92 млрд руб. годом ранее (в 2022 году – 225 млн книг на 83 млрд руб.).

"Если говорить про 2025 год, то, (учитывая – ИФ) факторы инфляции и роста затрат, пока наш прогноз минус 3%, а рост в деньгах – около 9%. Но тут будем смотреть. Пока январь показывает достаточно хорошие результаты, то есть в январе мы видим, что (продажи в экземплярах – ИФ) тоже не падают", - добавил он.

Учитывая текущую ситуацию, прогноз на следующий год может быть пересмотрен, сказал он.

Капьев считает, что, пусть и небольшой, но рост по итогам 2024 года продаж книг в штуках можно считать успехом, так как "не во всех странах мира такая ситуация происходит, где-то рынок достаточно серьезно в штуках падает".

"Поэтому если говорить к самой читающей стране, то мы шаг за шагом, не спеша, но все равно двигаемся. Если смотреть на экземпляры, то, если будете оценивать, то прошу все-таки брать суммарно с электронным и аудио-рынком, а там все-таки серьезный рост, поэтому суммарно в количестве книг люди стали читать намного больше", - сказал Капьев.

В свою очередь гендиректор группы компаний "Литрес" (сервисы Литрес, MyBook, Литрес Самиздат, Литрес Чтец, Литрес Библиотека и LiveLib) Сергей Анурьев сообщил, что в 2024 году рынок цифровой книги продолжал стабильно расти за счет популярности подписных форматов, контента digital-авторов и аудиокниг.

Емкость рынка цифровых книг в РФ, по оценке "Литрес", составила в 2024 году 18,9 млрд руб., то есть рост по сравнению с 2023 годом – 30%. В 2025 году ожидается рост в 24% до 23,5 млрд руб.

В прошлом году в РФ в штуках было продано 153 млн цифровых (суммарно электронных и аудио) против 117 млн экземпляров в 2023 году (рост – 31%).