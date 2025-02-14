На ратификацию в Думу внесли протокол к соглашению об облегчении поездок граждан РФ и КНР

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму на ратификацию внесен протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами РФ и КНР об облегчении поездок граждан.

Соответствующий проект закона (841860-8) размещен в пятницу в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Речь идет о протоколе, подписанном в Москве 21 августа 2024 года.

В пояснительной записке отмечается, что автомобильное сообщение между Россией и Китаем в последние годы активно развивается.

С началом практической реализации соглашения между правительствами РФ и КНР от 8 июня 2018 г. наряду с традиционными автомобильными перевозками в двустороннем сообщении между сопредельными приграничными регионами двух государств в осуществлении перевозок на китайском направлении стали заинтересованы перевозчики практически всех субъектов Российской Федерации. Наиболее активно наращиваются перевозки товаров в сообщении с КНР из центральных и уральских регионов РФ, говорится в пояснительной записке.

Вместе с тем для российских перевозчиков выполнение такого вида перевозок грузов существенно сдерживается по причине невозможности оформления китайских виз категории "С" (выдаются членам экипажей международных транспортных средств) перевозчикам, водителям и другим лицам из субъектов РФ, не граничащих с КНР.

В соответствии с соглашением многократные визы могут выдаваться только водителям, участвующим в обслуживании приграничной торговли между РФ и КНР и по официальным письмам представительств министерств иностранных дел двух государств в приграничных регионах.

В этой связи предлагается внести в соглашение изменения, предусматривающие упрощенный визовый режим для отдельных категорий граждан. При этом такой режим распространяется на более широкий круг субъектов, чем предусмотрено в действующем Соглашении, в частности на осуществляющих перевозки через российско-китайский участок государственной границы, а не только обслуживающих приграничную торговлю, водителей, членов экипажей транспортных средств, экспедиторов и переводчиков.



