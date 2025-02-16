Мужчина открыл стрельбу по полицейским в Дагестане, его ранили ответным огнем

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Житель Дагестана, подозреваемый в ограблении продуктового магазина в Дагестанских Огнях, открыл стрельбу по полицейским и был ранен ответным огнем, сообщает пресс-служба главка МВД РФ по республике в воскресенье.

Накануне вечером подозреваемым было совершено разбойное нападение на продуктовый магазин. Угрожая пистолетом, злоумышленник потребовал у кассира выручку - около 70 тыс. рублей, говорится в сообщении.

"Личность подозреваемого была установлена и объявлена в розыск. Им оказался 31-летний житель Хивского района Дагестана", - сообщает пресс-служба.

Полицейские обнаружили автомобиль, на котором скрылся подозреваемый. В ответ на требование сдаться, мужчина открыл стрельбу и был ранен ответным огнем. Его доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.

В свою очередь в пресс-службе следственного управления СКР по Дагестану уточнили, что перестрелка подозреваемого с полицейскими произошла в Табасаранском районе республики.

По данному факту следователями организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.