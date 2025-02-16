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Более половины россиян приветствовали развитие искусственного интеллекта

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Больше половины россиян (55%) не опасаются развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), и, напротив, ожидают от него позитивных изменений, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные в воскресенье на портале, показывают, что наиболее позитивно в отношении ИИ настроены сограждане до 34 лет (63%).

Среди доводов респондентов в поддержку развития ИИ - увеличение производительности труда и упрощение как рабочего процесса, так и жизнедеятельности человека.

В то же время каждый восьмой россиянин (12%) видит основания опасаться побочных эффектов развития технологий ИИ, свидетельствуют данные опроса.

Среди возрастных категорий чаще всех развития нейросетей опасаются сограждане от 45 лет (17%). Женщины чаще мужчин боятся развития технологий ИИ - 13% и 10% респондентов соответственно.

Опасающиеся развития ИИ участники опроса считают, что среди побочных эффектов могут быть замена деятельности человека на робота и потеря рабочих мест, возникновение неконтролируемых ситуаций, развитие мошенничества и утечка персональных данных, проблемы в живом общении между людьми, отмечается в комментариях к исследованию.

Согласно опросу, каждый третий (33%) не знает, что можно ожидать для себя от развития искусственного интеллекта.

Опрос проводился с 30 января по 14 февраля 2025 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 371 населенном пункте РФ, во всех федеральных округах.

Россия ИИ
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