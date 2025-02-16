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В Ингушетии началось расследование в связи с нападением на бывшего замначальника ОВД

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы Ингушетии завели уголовное дело по факту нападения на местного жителя, сообщает Следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, ночью 15 февраля в городе Сунжа возле ресторана "Терраса" неизвестный произвел не менее семи выстрелов из пистолета калибра 9 мм в 41-летнего местного жителя. В результате потерпевший получил сквозное огнестрельное ранение бедра.

Как отметили в СУ СКР, преступление не было доведено злоумышленником до конца по независящим от него обстоятельствам. Преступник скрылся с места происшествия на автомобиле марки Лада-21114.

Потерпевший госпитализирован в больницу в Назрани, угрозы для его жизни нет.

Дело расследуют по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным правоохранительных органов, ранение получил бывший замначальника ОВД Карабулака. В момент нападения из ресторана с ними выходил чиновник ингушского правительства, который не пострадал.

Ингушетия
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