Минобороны оценило потери ВСУ на курском направлении более чем в 61 тыс. человек

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Потери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 230 военнослужащих, всего за время боевых действий противник потерял там свыше 61 тысяч человек, сообщило министерство обороны РФ в воскресенье.

"За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены два танка, пять боевых машин пехоты, в том числе одна БМП Bradley производства США, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка и артиллерийское орудие, а также пять пунктов управления БПЛА", - сказано в сообщении.

Всего за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла более 61 010 военнослужащих, говорится в сводке