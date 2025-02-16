Жительница Тулы провалилась под лед и погибла, спасая собаку

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Туле женщина провалилась под лед и погибла, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Тульской области в воскресенье.

Трагедия произошла на реке Упа вблизи Уютного проезда в микрорайоне Левобережный города Тулы.

"Женщина 34 лет гуляла с собакой, которая выбежала на лед и провалилась. Хозяйка пыталась спасти питомца, но провалилась вслед за животным и погибла", - говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится проверка.