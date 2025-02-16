Шесть человек погибли в двух ДТП в Поволжье

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Три человека погибли в результате столкновения трех легковых автомобилей в Дивеевском районе Нижегородской области в воскресенье.

Как сообщает региональное ГУ МВД, около 16:30 по Москве на 18 км автодороги "Дивеево - Арзамас" около поселка Орешки водитель автомобиля Lada Granta при обгоне выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с машинами Chevrolet Cobalt и ВАЗ - 2112.

"В результате ДТП погибли три человека, пассажиры автомобилей", - сообщили ГУ МВД. В этом же ДТП пострадали двое водителей, им оказывается медпомощь.

Еще три человека погибли в автоаварии в Верхнекамском районе Кировской области.

"16 февраля в 14:50 в Верхнекамском районе на 30 км автодороги "Кирс -Рудничный-Лойно" произошло столкновение легкового автомобиля "Шевроле Нива" и грузового автомобиля "Скания". В результате происшествия погибли три человека, двое получили травмы", - говорится в телеграмм-канале региональной ГАИ.

Причины и обстоятельства аварии уточняются.