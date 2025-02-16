Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков из-за непогоды

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Движение грузовых автомобилей приостановлено на участке Военно-Грузинской дороги из-за непогоды в Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из РФ с 23:00 16 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введены до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.