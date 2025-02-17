Лавров проведет переговоры с сербским коллегой

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 февраля проведет переговоры с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"17 февраля состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с его коллегой, министром иностранных дел Республики Сербия", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в минувшую пятницу.

По ее словам, в ходе встречи планируется провести "углубленный обмен мнениями по российско-сербским отношениям, взаимодействию, ситуации в Косово и в целом на Балканах". Также министры обменяются мнениями по широкому спектру международных тем, сообщила официальный представитель МИД РФ.

Кроме того, в понедельник Лавров примет участие в церемонии награждения ведомственными наградами представителей региональных властей, общественных деятелей, руководителей региональных органов МИД России, которые внесли вклад в проведение российского председательства в БРИКС, добавила Захарова.