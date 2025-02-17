Режим ЧС ввели в Северной Осетии из-за закрытия Военно-Грузинской дороги

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в Северной Осетии из-за непогоды и приостановки движения грузовиков по Военно-Грузинской дороге, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"В связи с ухудшением погодных условий и закрытием Военно-Грузинской дороги для большегрузного транспорта с 11:00 по московскому времени в Северной Осетии введён режим ЧС. В случае заполнения стоянок для большегрузов их въезд на территорию республики будет ограничен", - написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в местах скопления транспорта организуют пункты обогрева, заступят на дежурство бригады скорой помощи.

"Друзья, прошу всех быть внимательными и осторожными, особенно на дорогах", - призвал глава Северной Осетии.

Как сообщалось, движение грузовиков временно остановлено на участке Военно-Грузинской дороги из-за непогоды с 23:00 16 февраля до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.