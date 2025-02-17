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Российские военные нанесли удары по военным аэродромам и портам Украины

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесли удары по объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, цехам производства и местам хранения дронов ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, цехам производства, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах", - сообщили в Минобороны РФ.


Хроника 24 февраля 2022 года – 17 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны
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