Военные РФ вернули контроль над населенным пунктом Свердликово в Курской области

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России освободили в Курской области населённый пункт Свердликово, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождён населённый пункт Свердликово", - говорится в сообщении.

В ходе боев военнослужащие группировки нанесли поражение формированиям 14 украинских бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гончаровка, Гуево, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Локня, Никольский, Рубанщина и Южный, говорится в сводке.

По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах десяти населённых пунктов Курской области и пяти - на территории Сумской области.

Российские военные за сутки отразили четыре украинских контратаки в Курской области, потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, заявили в Минобороны. Кроме того, уничтожены четыре танка, из них один - Abrams, три боевых машины пехоты, в том числе две Bradley.