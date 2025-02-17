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В Москве открылся центр когнитивного и психоэмоционального здоровья

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Москве вице-премьер Татьяна Голикова и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова открыли центр когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА, передает корреспондент "Интерфакса".

"Мы очень рады, что сегодня официально состоялось открытие Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья Центра мозга и нейрохирургии ФМБА России", - сказала Голикова на церемонии открытия центра.

По ее словам, центр - не столько лечебное учреждение, сколько уникальный инновационный, научный, образовательный и производственный комплекс, который позволяет развивать технологии.

Скворцова сообщила, что в 2025 году будут открыты десять таких центров в системе ФМБА.

"Мы уже начали с некоторыми регионами взаимодействие. Мы готовы к тиражированию во всех субъектах РФ наших наработок", - сказала она.

"Здесь, в Центре созданы самые эффективные и просто тиражируемые методы, которые позволяют выявлять изменения когнитивной и психоэмоционольной сферы и, соответственно, влиять позитивно на эти сферы",- сказала Скворцова.

Она отметила, что с каждым пациентом работают три специалиста: невролог, физический реабилитолог и психолог. "То есть консилиум по каждому пациенту с отработкой методов, когда можно пациенту максимально помочь. И при необходимости подключаются другие специалисты", - пояснила глава ФМБА.

Главная задача Центра - профилактика и своевременная диагностика когнитивных нарушений. Центр предлагает программы для здоровых людей, желающих тренировать свой мозг, а также создает комплексные программы коррекции эмоционально-волевых расстройств и уникальных терапевтических практик для людей с нарушениями, объяснили в пресс-службе ФМБА.

Вероника Скворцова Татьяна Голикова ФМБА Москва
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