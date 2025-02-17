Мантуров допускает создание со странами Персидского залива СП в сфере вооружений

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия может создать совместные предприятия по производству вооружений со странами Персидского залива.

"Мы ведем диалог в этой части. Возможно, что будут организованы совместные предприятия в Персидском заливе", - сказал Мантуров журналистам на международной оборонной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби в понедельник.

Так он ответил на вопрос о партнерстве с арабскими странами и возможности локализации производств.

Мантуров отметил положительный опыт взаимодействия России и ОАЭ при создании комплекса ПВО "Панцирь".