С Украины в 2024 г. после обращения к Москальковой возвращены 779 российских военнопленных

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В прошлом году после обращения родственников участников СВО к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой на родину были возращены из украинского плена 779 российских военнослужащих, сообщила "Интерфаксу" Москалькова в понедельник.

Она уточнила, что в 2024 году к ней обратились родственники участников СВО с просьбой о содействии в поиске военнослужащих. "По результатам оказано содействие в возвращении из плена 779 военнослужащих", - сказала Москалькова.

"Данная работа и в эмоциональном, и в практическом плане самая сложная. Эти обращения рассматриваются совместно с Минобороны России, ФСБ России и другими органами", - пояснила омбудсмен.

Москалькова уточнила, что по этим вопросам она взаимодействовала с Международным Комитетом Красного креста и украинским уполномоченным по правам человека.