Трех иностранных журналистов заочно арестовали в Курске

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Курске заочно вынес меру пресечения в виде заключения под стражу двум украинским журналисткам Наталье Нагорной и Олесе Боровик, а также корреспонденту из Швейцарии Курту Пельда, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Всем троим заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Они будут арестованы с момента задержания на территории России или с момента экстрадиции.

Согласно материалам, представленных суду Пограничным управлением ФСБ по Курской области, Нагорная, Боровик и Пельда в разное время вместе с другими неустановленными лицами въехали на территорию Российской Федерации со стороны Украины для съемки репортажей о вторжении ВСУ на территорию Суджанского района.

Нагорная, Боровик и Пельда объявлены в федеральный, межгосударственный и международный розыск.

Отмечается, что судебные решения могут быть обжалованы.