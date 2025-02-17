Генерал-майор Росгвардии Константин Рябых задержан по делу о коррупции

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Бывший руководитель одного из департаментов Росгвардии, генерал-майор Константин Рябых задержан в рамках антикоррупционных мероприятий, сообщили в ведомстве в понедельник.

"На днях Главным управлением собственной безопасности Росгвардии совместно с ДВКР (Департаментом военной контрразведки - ИФ) ФСБ России задержан бывший руководитель одного из департаментов ведомства генерал-майор Рябых", - сказали в Росгвардии.

Там отметили, что "задержание проведено в ходе мероприятий по противодействию проявлений коррупции".

По поручению директора Росгвардии Виктора Золотова "работа по выявлению фактов и искоренению коррупционных преступлений в рядах ведомства будет продолжена", - заявили в Росгвардии.

Ранее в СМИ появилась информация, что Рябых арестован военным судом по делу о взятке