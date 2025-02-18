Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,2%

Лидирует ВТБ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник сохранил восходящий импульс вечерней сессии понедельника в ожидании новостей о переговорах России и США в Эр-Рияде относительно разрешения конфликта вокруг Украины. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов вырос на 1,2% к уровню закрытия основной сессии накануне, лидерами подъема выступили акции ВТБ (+6,1%), "Мечела" (+5,3%), АФК "Система" (+4,7%).

К 07:01 МСК индекс IMOEX2 составил 3346,64 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 февраля, составляет 91,4347 руб. (+1,12 рубля).

Подорожали также акции "Юнипро" (+3,6%), "Газпрома" (+3,4%), "Совкомфлота" (+3,3%), ГК "Самолет" (+3,2%), "Аэрофлота" (+1,9%), ПАО "Полюс" (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,5%), "ММК" (+1,5%), "НЛМК" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Московской биржи" (+1%), "Северстали" (+1%), "Интер РАО" (+0,9%), "РусГидро" (+0,9%), "Магнита" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,4%), Сбербанка (+0,4% и +0,4% "префы"), "Роснефти" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%).

Повестка встречи помощника президента РФ Юрия Ушакова, главы МИД РФ Сергея Лаврова с американскими визави в Эр-Рияде посвящена восстановлению всего комплекса двусторонних отношений, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Также она будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов", - добавил он.

Еще один вопрос касался возможности обсуждения в Эр-Рияде ближневосточного урегулирования.

Ушаков сразу после приземления российской делегации в Эр-Рияде назвал приоритетом начало нормализации отношений Москвы и Вашингтона в ходе предстоящих во вторник переговоров. "Главное - начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном", - сказал Ушаков в интервью "Первому каналу". По данным телеканала "Россия 1", переговоры начнутся в 9:00.

Тем временем совещание ряда европейских лидеров по Украине и безопасности, завершившееся в Париже вечером в понедельник, отмечено разногласиями сторон, сообщили СМИ Франции. "Совещание в Елисейском дворце завершилось. Между европейцами раздор", - пишет Le Figaro.

Судя по комментариям СМИ, длившаяся более трех часов встреча восьми руководителей европейских стран, глав Европейского совета и Еврокомиссии, а также генсека НАТО не привела к какому-либо конкретному результату.

В частности, сообщается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал США предоставить "гарантии безопасности" Украине. Германский канцлер Олаф Шольц назвал подобные дебаты "крайне неуместными" и "преждевременными". По его словам, эти дискуссии в данный момент его "немного раздражают". Шольц отметил, что не хочет "навязанного Украине мира" и "не может быть разделения ответственности между Соединенными Штатами и Европой", а "НАТО - это совместные действия".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что "Европа готова и желает укрепиться, взять на себя инициативу по предоставлению гарантий безопасности Украине". По его словам, именно это он "вынес" из экстренной встречи в Елисейском дворце.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игнат Иванов, в центре внимания инвесторов остается геополитика - во вторник в Эр-Рияде начнутся переговоры по Украине с участием российской официальной делегации и представителей США. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Также, по словам президента США Дональда Трампа, его встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться "очень скоро".

По мере приближения переговоров рынок все больше ставит на отмену антироссийских санкций, прежде всего американских. В частности, СМИ стали активно обсуждать подключение российских банков к SWIFT и возвращение Visa и Mastercard в РФ. Также рынок надеется на ослабление сырьевых ограничений: The Economist сообщает, что некоторые европейские страны рассматривают возможность возобновления масштабных закупок российского газа, отметил Иванов.

Индекс МосБиржи накануне превысил отметку 3300 пунктов, теперь ближайшей целью для роста выступает отметка 3450 пунктов. При этом рынок выглядит сильно перегретым, об этом свидетельствует индикатор RSI и значительное отклонение от скользящих средних. В случае коррекции поддержку могут оказать уровни 3120 и 3000 пунктов, считает представитель "Финама".

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня президентов.

В Азии во вторник динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 0,7%, австралийский ASX Australia просел на 0,5%, южнокорейский Kospi прибавил 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng растет на 2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3% к уровню пятницы).

На нефтяном рынке на азиатской сессии цены растут.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК во вторник составила $75,35 за баррель (+0,2%), мартовская цена WTI - $71,4 за баррель (+1%).