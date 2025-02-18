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Транскавказская магистраль закрыта для грузовиков в Северной Осетии из-за непогоды

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Движение большегрузного транспорта запретили по Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике во вторник.

"В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке "населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля" в обоих направлениях с 21:00 о московскому времении понедельника", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что туманы, гололед, снегопады и повышение лавинной опасности прогнозируется на территории Транскавказской автомагистрали на ближайшие дни.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.

Транскавказская автомагистраль Северная Осетия
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