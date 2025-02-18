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Калининская АЭС досрочно завершила ремонт с модернизацией энергоблока №4

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Калининская АЭС с опережением завершила плановый ремонт с модернизацией оборудования четвертого энергоблока, сообщило управление коммуникаций атомной станции во вторник.

"14 февраля 2025 года энергоблок №4 Калининской АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом") включен в сеть после досрочного завершения планового капитального ремонта (...) Блок возобновил работу почти на пять суток раньше срока, установленного Федеральной антимонопольной службой России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительная выработка электроэнергии за счет оптимизации сроков ремонтной кампании составит более 90 млн кВт.ч.

В ходе ремонта на энергоблоке провели регламентные работы по перегрузке топлива, профилактическому ремонту реакторной и турбогенераторной установок. Также проведены контроль состояния металла основного оборудования, диагностика 8,8 тыс. теплообменных трубок в двух из четырех парогенераторов.

Кроме того, на энергоблоке №4 реализован ряд модернизационных работ, направленных на поддержание безопасности и надежности работы оборудования. В частности, была заменена специальная телевизионная система для контроля перегрузки ядерного топлива, которая находится в составе перегрузочной машины реактора ВВЭР-1000, обновлены алгоритмы автоматизированных систем управления, заменены рабочие лопатки одной из ступеней цилиндра низкого давления турбины.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №2, 3 и 4 Калининской АЭС. Они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке №1 ведется плановый средний ремонт.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Энергоблок №4 был выведен в плановый ремонт 1 января текущего года.

Калининская АЭС расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции – четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1 ГВт каждый.

Калининская АЭС
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