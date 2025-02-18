Минобороны РФ заявило, что российская армия взяла под контроль Ямполовку в ДНР

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль село Ямполовка в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Ямполовка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По словам военных, нанесено поражение шести бригадам ВСУ в ЛНР, ДНР и Харьковской области.

Потери армии Украины за сутки составили: свыше 205 военнослужащих, два бронетранспортера, восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, заявили в Минобороны РФ.