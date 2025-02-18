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В Москве видят лишь тенденцию к усилению НАТО на восточном фланге

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона не видит признаков возможного вывода американских войск из стран Балтии, заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Нет, мы видим только противоположное", - сказал журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы видим дискуссии в НАТО, что и нынешняя конфигурация сил НАТО, которая развернута не только в странах Балтии, но и в Польше и по всей восточной периферии альянса, что она нуждается в усилении. И они приняли решение двигаться в сторону повышения уровня развертывания до бригадного (сейчас это батальоны), создания там дополнительной сетки складов с вооружениями, чтобы было проще усиливать направления, которые они считают важными", - отметил Грушко.

То есть, по его словам, они идут по пути нагнетания напряженности, "создания потенциалов, которые могут быть сочтены ими достаточными в том числе для ведения потенциального наступления".

МИД РФ НАТО Александр Грушко
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