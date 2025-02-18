В Думу внесли проект о саморегулируемых организациях в племенном животноводстве

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о создании саморегулируемых организаций (СРО) в сфере племенного животноводства. Новые структуры займутся разработкой стандартов, защитой интересов племенных хозяйств, что призвано повысить эффективность отрасли и снизить зависимость от импорта.

Документ (№844131-8) размещен в электронной базе данных парламента. Среди авторов - зампред парламента Алексей Гордеев, глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

В пояснительной записке отмечается, что РФ обладает богатым разнообразием пород сельскохозяйственных животных, особенно в молочном скотоводстве. В то время как во многих странах рынок концентрируется вокруг нескольких коммерчески выгодных пород, в России сохраняется широкий генетический фонд, что позволяет вести селекцию в разных климатических зонах. Для дальнейшего развития отрасли уже создана сеть сервисных организаций, это - лаборатории по селекционному контролю качества молока, а также иммуногенетической и молекулярно-генетической экспертизы для подтверждения достоверности происхождения животных.

Однако, по мнению авторов законопроекта, для того чтобы сделать систему более эффективной, необходимо создать саморегулируемые организации в племенном животноводстве. Эти структуры объединят племенные хозяйства, помогут устанавливать стандарты качества, вести контроль и участвовать в научных разработках. Они также будут содействовать формированию перечня приоритетных пород и разработке мер государственной поддержки.

Согласно законопроекту, СРО племенного животноводства будут создаваться как некоммерческие организации на базе добровольного объединения племенных хозяйств.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить прозрачность и достоверность данных о племенном поголовье и его продуктивности, внедрить принципы саморегулирования и самоконтроля в отношении проведения оценки племенной ценности (бонитировки) разводимого поголовья, обеспечить взаимодействие и самоконтроль ассистентских служб, селекционных центров по породам крупного рогатого скота, лабораторий селекционного контроля качества молока, молекулярно-генетической и иммуногенетической экспертизы, повысить качество реализуемой племенной продукции на рынке РФ", - подчеркивается в пояснительной записке.

Принятие закона не потребует дополнительных бюджетных расходов. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 г.