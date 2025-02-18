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РФ готова делиться с партнерами аграрными технологиями для обеспечения продбезопасности

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - РФ готова не только поставлять на экспорт продукцию АПК, прежде всего зерновые и зернобобовые культуры, но и поддерживать партнеров аграрными технологиями для самостоятельного обеспечения продовольственной безопасности.

Как сообщает Минсельхоз, об этом глава ведомства Оксана Лут заявила на пленарной сессии III международного форума Global Grain and Pulses Forum 2025 в Дубае во вторник.

Речь также идет о поставках семян, средств защиты растений, техники и минеральных удобрений.

Лут подтвердила, что сбор зерна в РФ в 2024 году оценивается в 130 млн тонн. "Ожидается, что после досчета по итогам 2024 года урожай составит 130 млн тонн. Это полностью закрывает внутренние потребности и позволяет сохранять высокий экспортный потенциал. Ожидается, что в текущем сезоне Россия направит на внешние рынки 55-57 млн тонн зерновых", - сказала она.

Глава Минсельхоза подчеркнула, что РФ сохранила первое место по поставкам пшеницы на мировой рынок, и отметила возросший интерес к российским зернобобовым культурам. В прошлом сезоне на экспорт их было направлено 4,2 млн тонн, в том числе 3,2 млн тонн гороха, что вывело РФ в лидеры на мировом рынке по поставкам этой продукции.

Всего в 2024 году российское зерно поставлялось в 109 стран мира. 70% объема традиционно пришлись на Ближний Восток и Африку. При этом география экспорта расширяется - к сотрудничеству присоединились 11 новых государств, а еще семь возобновили торговлю с РФ.

Лут подчеркнула, что, несмотря на глобальные вызовы, Россия готова выполнять все обязательства по поставкам продукции и технологий для укрепления мировой продовольственной безопасности.


Оксана Лут Минсельхоз
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