Аэропорт Минвод работает со сбоями из-за погоды

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Во вторник днем задерживается прибытие восьми самолетов в аэропорт Минеральных Вод (Ставропольский край), сообщает сайт аэропорта.

Согласно информации онлайн-табло, задерживаются самолеты из Иванова, Сочи, Чебоксар и Сургута. Также задерживается прилет международных рейсов из Алма-Аты, Шарм-эль-Шейха, Еревана и Дубая.

В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что есть также небольшие задержки рейсов на вылет, но в целом аэропорт работает в штатном режиме.

"Незначительная задержка рейсов на вылет связана с предполетной обработкой всех воздушных судов против обледенения", - говорится в ответе пресс-службы на запрос агентства.

По данным краевого Гидрометцентра, на Ставрополье сложные погодные условия: снегопад, местами туман и гололед.

Международный аэропорт Минеральных Вод входит в холдинг "Новапорт" и является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа. Пассажиропоток аэропорта в 2024 году превысил 4,86 млн человек (рост к показателю 2023 года - 1,4%).