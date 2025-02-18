Глава МИД РФ не видел сообщений о трехступенчатом плане украинского урегулирования

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видел никаких сообщений о трехступенчатом плане украинского урегулирования.

"Я не видел этой информации, не видел этих сообщений", - сказал он на пресс-конференции в Эр-Рияде.

Ранее соответствующую информацию распространил телеканал Fox News. По словам журналистки канала Жаки Генрих, которая сослалась на несколько иностранных дипломатических источников в Саудовской Аравии, план включает в себя перемирие, выборы на Украине, а потом - подписание финального соглашения.

По словам источников, Москва и Вашингтон считают проведение выборов на Украине ключевым условием успеха для процесса урегулирования.