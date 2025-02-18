Депутаты подготовили законопроект о займе ценных бумаг на организованных торгах

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил законопроект, который разрешает заключение договоров займа ценных бумаг с квалифицированным центральным контрагентом (КЦК) на организованных торгах.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с законодательной инициативой, документ направлен на получение заключения в профильные ведомства.

Поправки вносятся в закон об организованных торгах и о клиринге.

"Основная идея законопроекта состоит в предоставлении возможности участникам финансового рынка заключать на организованных торгах договоры займа ценных бумаг с квалифицированным центральным контрагентом, а также осуществлении клиринга по итогам заключения таких договоров", - пояснил источник.

Сейчас договоры о займе ценных бумаг преимущественно совершаются во внебиржевом формате или в рамках договоренностей между участниками рынка. Так как займодавец и заемщик должны напрямую согласовать условия займа, оформить договор и передать ценные бумаги через депозитарную систему.

Направленный на согласование ведомств законопроект позволяет КЦК заключать договоры займа ценных бумаг с каждым из участников торгов, то есть вводит механизм заключения договоров на организованных торгах.

"В случаях, предусмотренных правилами организованных торгов, квалифицированный центральный контрагент может заключать договоры займа ценных бумаг с каждым из участников торгов, соответствие зарегистрированных разнонаправленных заявок которых друг другу установлено организатором торговли. При этом составление одного документа, подписанного сторонами, не осуществляется и простая письменная форма считается соблюденной", - следует из законопроекта.

Как говорится в пояснительных материалах, сейчас, при отсутствии четко закрепленного механизма заключения данных видов сделок на биржевом уровне, некоторые сделки могут оспариваться, например, по причине "безденежности" (ст. 812 ГК, отсутствия факта передачи активов), что делает систему менее предсказуемой для участников рынка и ограничивает использование инструментов займа ценных бумаг.

"Договоры займа ценных бумаг, заключенные на организованных торгах, не могут быть оспорены по безденежности", - следует из подготовленного законопроекта.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его основная цель - расширение инструментов управления ликвидностью на финансовом рынке. "Использование договоров займа ценных бумаг наряду с договорами репо и банковского вклада (депозита) поможет участникам рынка в полной мере задействовать сервисы, связанные с проведением организованных торгов, клирингом и расчетами по итогам клиринга", - отмечается в документе.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.