Бывшая топ-менеджер СБРР осуждена на пять лет за вред банку на миллиард рублей

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Тюмени признал экс-председателя правления ООО "Сибирский банк реконструкции и развития" (Банк СБРР, Тюмень) Инессу Бранденбург виновной в злоупотреблении полномочиями и причинении банку имущественного вреда на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

Фигурантка приговорена к 5 годам лишения свободы путем частичного сложения наказаний с учетом приговора, уже вынесенного в 2023 году.

Заявленный АСВ гражданский иск в размере свыше 1 млрд рублей передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Арест, наложенный на имущество осужденной, сохранен до рассмотрения гражданского иска.

Как сообщалось, в 2018 году Бранденбург воспользовалась служебным положением, чтобы получить доступ к хранилищу наличных денег. По данным следствия, вместе с другими лицами она похитила более 560 млн рублей. Ее задержали в 2021 году и экстрадировали из Испании. В 2023 году суд приговорил ее за кражу к 4 годам колонии общего режима. Организатор преступления- экс-председатель правления банка Григорий Романюта, находящийся в международном розыске, заочно получил наказание в виде 8 лет колонии общего режима. Суд также признал Романюту банкротом.

В феврале 2018 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у СБРР. В марте 2018 года Арбитражный суд Тюменской области признал СБРР банкротом.

Резкое ухудшение финансового положения банка произошло, в частности, в связи с пропажей из кассы значительной суммы денежных средств, отмечал регулятор.

Сибирский банк реконструкции и развития по итогам 2017 года занимал 304-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".