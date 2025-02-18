Матвиенко заявила, что Россия готова к диалогу с США, но не в ущерб национальным интересам

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пока рано говорить об итогах переговоров РФ и США в Саудовской Аравии, но Москва готова к диалогу, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Эфиопию.

"Мы готовы к диалогу, откровенному, искреннему, но не поступимся своими национальными интересами. Видим горизонт, в рамках которого можем договариваться", - сказала Матвиенко журналистам в эфиопской столице Аддис-Абебе во вторник.

"Пока преждевременно говорить о каких-то результатах. Сам факт, что после трех лет, когда вообще не было никакого общения, состоялся очень содержательный разговор лидеров наших стран, и он был продолжительный, содержательный, уже говорит о многом - и то, что это не просто переговоры, а начались действия, не стали затягивать", - добавила она.

По ее словам, и Россия, и США "понимают важность сотрудничества двух государств в решении мировых геополитических проблем, это никто не может оспорить, начало переговоров - очень хороший, позитивный сигнал".

"Отдельно будет переговорная группа по конфликту на Украине. Предстоит тяжелая, непростая, сложная работа по выяснению позиций, подходов двух стран, затем поиска приемлемых решений по тем или иным вопросам. США заинтересованы в восстановлении двусторонних отношений, мы заинтересованы в выстраивании с США долгосрочных, надежных, взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений, не сиюминутных, а это должна быть долговременная серьезная стратегия улучшения наших двусторонних отношений. Мы много потеряли за три года", - заявила Матвиенко.

Она привела данные экспертов, согласно которым "уход американских компаний с российского рынка и прекращение двустороннего экономического сотрудничества оценивается в $300 млрд со стороны США".