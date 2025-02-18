Поиск

Матвиенко заявила, что Россия готова к диалогу с США, но не в ущерб национальным интересам

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пока рано говорить об итогах переговоров РФ и США в Саудовской Аравии, но Москва готова к диалогу, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Эфиопию.

"Мы готовы к диалогу, откровенному, искреннему, но не поступимся своими национальными интересами. Видим горизонт, в рамках которого можем договариваться", - сказала Матвиенко журналистам в эфиопской столице Аддис-Абебе во вторник.

"Пока преждевременно говорить о каких-то результатах. Сам факт, что после трех лет, когда вообще не было никакого общения, состоялся очень содержательный разговор лидеров наших стран, и он был продолжительный, содержательный, уже говорит о многом - и то, что это не просто переговоры, а начались действия, не стали затягивать", - добавила она.

По ее словам, и Россия, и США "понимают важность сотрудничества двух государств в решении мировых геополитических проблем, это никто не может оспорить, начало переговоров - очень хороший, позитивный сигнал".

"Отдельно будет переговорная группа по конфликту на Украине. Предстоит тяжелая, непростая, сложная работа по выяснению позиций, подходов двух стран, затем поиска приемлемых решений по тем или иным вопросам. США заинтересованы в восстановлении двусторонних отношений, мы заинтересованы в выстраивании с США долгосрочных, надежных, взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений, не сиюминутных, а это должна быть долговременная серьезная стратегия улучшения наших двусторонних отношений. Мы много потеряли за три года", - заявила Матвиенко.

Она привела данные экспертов, согласно которым "уход американских компаний с российского рынка и прекращение двустороннего экономического сотрудничества оценивается в $300 млрд со стороны США".

Совфед РФ Валентина Матвиенко Россия США переговоры Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские военные сбили над Брянской область и Крымом еще 21 БПЛА

Набсовет ВТБ 10 марта рассмотрит избрание Ольги Скоробогатовой первым зампредом банка

Юрий Борисов стал спецпредставителем президента по сотрудничеству в космосе

Юрий Борисов стал спецпредставителем президента по сотрудничеству в космосе

Минцифры предлагает вдвое увеличить тарифы "Почты России" на доставку периодики

Минцифры предлагает вдвое увеличить тарифы "Почты России" на доставку периодики

Что произошло за день: вторник, 18 февраля

Новак заявил, что атака на КТК была ответом Украины на переговоры между США и РФ

Новак заявил, что атака на КТК была ответом Украины на переговоры между США и РФ

Путин поручил выплачивать пострадавшим жителям Курской области по 65 тысяч рублей в месяц

Путин поручил выплачивать пострадавшим жителям Курской области по 65 тысяч рублей в месяц

Ушаков назвал уникальным развитие ситуации в отношениях РФ и США

РЖД будут обнулять персональные карты лояльности за хулиганство

Глава МИД РФ не видел сообщений о трехступенчатом плане украинского урегулирования

Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние222 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе343 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5876 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2176 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });