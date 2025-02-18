Руководство Эфиопии приедет в РФ на празднование 80-летия Победы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Эфиопское руководство приедет в Россию для участия в торжественных мероприятиях к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Мы обсудили вопросы участия Эфиопии в торжествах, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Премьер-министр сказал, что либо президент, либо премьер обязательно примут участие в торжествах. Они определятся ближе к этой дате в зависимости от загрузки, но сам факт такой подтвержден", - сказала Матвиенко журналистам в Аддис-Абебе по итогам встречи с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али во вторник.