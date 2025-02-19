Ограничения введены в аэропортах Ижевская, Кирова, Казани, Нижнекамска и Ульяновска

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ижевска, Кирова, Казани, Нижнекамска и Ульяновска, сообщили в Росавиации в среду.

"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 04:30 МСК введены также в аэропортах Ижевск и Киров", - говорится в сообщении телеграм-канала представителя.

Ранее сообщалось о введении временных ограничений в аэропортах Ульяновска, Нижнекамска и Казани.

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