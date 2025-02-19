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Попова отметила, что продуктовая линейка РФ позволяет компенсировать все возможные дефициты

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Отечественная продуктовая линейка позволяет обеспечить правильный рацион питания граждан и компенсировать все дефициты продукции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас отечественная продуктовая линейка позволяет компенсировать все возможные дефициты. То есть, доступность качественной продукции российских производителей достаточна для того, чтобы обеспечить рацион правильным, недорогим набором продуктов питания", - сказала Попова на круглом столе Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Она отметила, что граждане обеспечены продуктами, позволяющими получать белок из мяса и птицы, а также обеспечены необходимыми отечественными фруктами и овощами.

Кроме того, глава Роспотребнадзора сообщила, что за шесть лет реализации проекта "Здоровое питание" интерес к правильному питанию вырос более чем в восемь раз.

Анна Попова Роспотребнадзор
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