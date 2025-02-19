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Более 70% россиян считают героизм участников СВО сопоставимым с подвигами участников Великой Отечественной войны

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Почти три четверти россиян (73%) придерживаются мнения о том, что участники специальной военной операции такие же герои, как участники Великой Отечественной войны, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что чаще всех такого мнения придерживаются сограждане, родившиеся в период с 1948 по 1967 годы и до 1947 года - по 84% респондентов, соответственно.

Всероссийский репрезентативный опрос проводился 1-2 февраля 2025 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
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