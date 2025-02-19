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Минобороны заявило о продвижении группировки "Восток" вглубь украинской обороны

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Войска группировки "Восток" продвигаются вглубь украинской обороны, группировки "Запад", "Центр" и "Южная" улучшили положение в зоне специальной военной операции, сообщило в среду министерство обороны РФ.

В ходе боев военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Зеленое Поле, Раздольное, Бурлацкое, Разлив (ДНР), Зализничное и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, говорится в сводке.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Боровая, Загоруйковка и Двуречная Харьковской области, а также Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля и семь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Клевер", а также склад боеприпасов", - сообщает Минобороны.

По его данным, войска "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Крестище, Дроновка, Часов Яр, Северск, Никифоровка, Николайполье и Улаклы (ДНР). Потери противника составили до 185 военнослужащих, танк, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям восьми механизированных, двух егерских, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Дылеевка, Катериновка, Алексеевка, Зверево, Котлино, Удачное, Белая Гора, Красноармейск, Иванополье, Надеждинка и Новоалександровка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

Здесь противник потерял до 290 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

На харьковском направлении подразделениями группировки "Север" нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населённого пункта Волчанск. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, бронетранспортёр и девять автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Каменское Запорожской области, Токаревка, Никольское и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы, говорится в сводке.

Российские военные в течение суток нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины, объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского ВПК, цехам сборки беспилотников, заявили министерстве.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска", - говорится в сообщении министерства.

По информации ведомства, также нанесены удары по пунктам временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и техники армии Украины в 148 районах.

Российские военные в течение суток сбили украинский МиГ-29, а также 123 беспилотника ВСУ, пять управляемых авиационных бомб Hammer, две управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 654 самолета, 283 вертолета, 43895 беспилотных летательных аппаратов, 594 зенитных ракетных комплекса, 21519 танков и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21838 орудий полевой артиллерии и минометов, 31815 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказали в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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