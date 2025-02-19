Путин будет участвовать в мероприятиях в связи с 25-летием со дня смерти Собчака

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях по случаю 25-летия со дня смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака.

"Сегодня Путин будет вспоминать Собчака в связи с годовщиной, примет участие в соответствующих мемориальных мероприятиях", - сказал Песков журналистам в среду.

Кроме того, президент посвятит часть рабочего графика теме развития беспилотной авиации. "Беспилотная авиация - серьезная тема, которой президент последовательно уделяет внимание", - отметил представитель Кремля.